Описание для интернет провайдера

Необходимо написать немного текста для интернет провайдера, который по своей сути, будет понятен и прост, но при этом оставит впечатления, что клиен работает с профессионалами.

1)Нужно описать кратко, ёмко с максимальной информативностью три тарифа интернет провайдера. В каждом тарифе будет максимальное передающее смысл тарифа превью из одного предложения, полное описание тарифа и условия.

2) так же красиво лаконично и что бы легко читалось нужно описать шесть преймуществ нашей компании и о компании.

Грубые технические наброски текста есть, тоесть смысл что нужно писать вам будет понятен. А ваша задача причесать его и сложить в то что будет продаваться