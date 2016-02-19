Описание для интернет провайдера

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Завершен2 заявки159 просмотров

Необходимо написать немного текста для интернет провайдера, который по своей сути, будет понятен и прост, но при этом оставит впечатления, что клиен работает с профессионалами.

1)Нужно описать кратко, ёмко с максимальной информативностью три тарифа интернет провайдера. В каждом тарифе будет максимальное передающее смысл тарифа превью из одного предложения, полное описание тарифа и условия.

2) так же красиво лаконично и что бы легко читалось нужно описать шесть преймуществ нашей компании и о компании.

Грубые технические наброски текста есть, тоесть  смысл что нужно писать вам будет понятен. А ваша задача причесать его и сложить в то что будет продаваться 

9 лет назад
Timurin
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
4 дня
Алексей, очень грамотный и креативный человек. К делу подходит с полной отдачей. Убедился что тексты которые продают, это конек. Буду и дальше сотрудничать
Очень понравилось работать с Дмитрием, и система оценки Веблансера очень кстати: Постановка задачи - все разложил по полочкам Оплата в срок - четко и в полном объеме, как и договаривались Коммуникация - на высоте. Не бука, и не формалист В общем, я сорвал джек-пот!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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