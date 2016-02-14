Тексты для ИМ спорт.инветаря

Нужно писать тексты для ИМ спортивного инвентаря, специализация бокс и единоборства.

НА данный момент тексты есть, но они не уникальные (с другого нашего ИМ), это нужно исправить и добавить объем.

пациент: boyko-sportточкаru

В принципе нужно для каждой странице, но начнем с малого, что необходимо в первую очередь.

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