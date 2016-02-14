Тексты для ИМ спорт.инветаря

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Закрыт14 заявок200 просмотров

Нужно писать тексты для ИМ спортивного инвентаря, специализация бокс и единоборства. 

НА данный момент тексты есть, но они не уникальные (с другого нашего ИМ), это нужно исправить и добавить объем. 

пациент: boyko-sportточкаru

В принципе нужно для каждой странице, но начнем с малого, что необходимо в первую очередь.

Оплата Киви

9 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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