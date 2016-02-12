Написать тексты для сайта

Здравствуйте.

Необходимы тексты на тему "алмазное бурение".

Помимо уникальности, от статей ожидается польза на уровне "эксперта", это означает приведение графиков, таблиц, прочих данных, перекрестных ссылок. По объему каждая статья порядка 1.5 - 3 К знаков без учета пробелов.

Темы для написания, в процессе проработки структуры будут дополняться:

Алмазное бурение

- Бурение бетона

- сверление, бурение кирпича

- резка бетонных проемов

- резка алмазными коронками

- стоимость алмазного бурения.

"Сотрудничество" (схемы работы, сотрудничество со строительными организациями)

Оборудование для бурения

В предложении выслушаю стоимость за 1 К символов б.у.п.