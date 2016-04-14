Простым языком объяснить аудитории особенности работы с банковской гарантией. Избегать канцеляризмов, штампов, сложных предложений (сложноподчиненных и сложносочиненных) и оборотов (причастных и деепричастных). Аудитория: профессионалы начального уровня, люди без опыта в закупках. Хороший пример: http://www.e-kontur.ru/enquiry/78 ...
Ищу копирайтера для написания текстов для сайта по Автостеклам
Ищу копирайтера для написания текстов для сайта mir-auto.biz
Тематика Автостекла
Объем 91 статья по 2000 символов
Уникальность не ниже 95%
Важно: при отклике на проект присылайте пример написанной статьи
В приложении тех. задание, в котором наведены термины для использования в текстах на примере марки автомобиля Acura
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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