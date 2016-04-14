Ищу копирайтера для написания текстов для сайта по Автостеклам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок270 просмотров

Ищу копирайтера для написания текстов для сайта mir-auto.biz

Тематика Автостекла

Объем 91 статья по 2000 символов

Уникальность не ниже 95%

Важно: при отклике на проект присылайте пример написанной статьи

В приложении тех. задание, в котором наведены термины для использования в текстах на примере марки автомобиля Acura

9 лет назад
vikagrebenchuk
45 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
$50
5 дней
Очень понравилось сотрудничество с Еленой. Быстрое выполнение в соответствии с поставленной задачей. Рекомендую.
Спасибо за работу! Состоялось приятное и комфортное сотрудничество. Четкость поставленной задачи и скорость оплаты - на высшем уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Копирайт

    Простым языком объяснить аудитории особенности работы с банковской гарантией. Избегать канцеляризмов, штампов, сложных предложений (сложноподчиненных и сложносочиненных) и оборотов (причастных и деепричастных). Аудитория: профессионалы начального уровня, люди без опыта в закупках.  Хороший пример: http://www.e-kontur.ru/enquiry/78 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна работа по увеличению конверсии сайта

    + в т.ч. и по лидогенерации (все условия на сайте есть), также мы открыты к сотрудничеству и пр.  Сам сайт идивзал.ру (по английски набрать в браузере).  Сайт представляет собой площадку для ...

    Лидогенерация
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты на сайт фитнес клуба

    Нужны тексты на сайт фитнес клуба  всего около 25 текстов (от 1000 до 2000 знаков) Внимание: желательно команда так как все тексты нужны вторник/среда Тексты должны быть ОЧЕНЬ хорошего качества, грамотные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание авто-новостей

    Работа ежедневная, писать по 5-10 новостей, с минимальной уникальностью от 80% по Адвего плагину. Красиво, аккуратно, свежие. Возможно перевод иностранных новостей на русский язык - как удобно.  В каждой новости минимум ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны копирайтеры удаленно на долгий срок

    Здравствуйте! Нужны копирайтеры и рерайтеры для выполнения проекта по теме туризм. Объем - около 30 статей (рассчитан на 3-4 недели). Оплата - 30 руб./1000 или 9 грн./1000. Оплата на Приват24 или Вебмани. В заявках указывайте, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать полезные рекламные тексты для вКонтакте

    Придумать полезные, интересные (не рекламные), интригующие тексты для вКонтакте для продвижение нового паблика, которые будут призывать к действую нажать на ссылку в конце текста, по примеру как тут: prntscr.com/a26nzc  Тематика паблика Авто.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст во вложении привести к уникальности и логическому завершению

    Текст во вложении, написана значимая часть, но не хватает уникальности, нужно сделать его уникальным, зазывающим клиента и завершить.  Прошу указывать в заявке срок и стоимость.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание постов и отзывов

    Нужен человек, который будет писать сообщения и отзывы на форумах.  Дается одна тематика, сайт и о нем нужно будет писать сообщения и общаться на форумах. В день нужно писать около 10 сообщений. Писать ...

    Написание постов
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст для главной страницы

    Нужен текст для ленд пейджа сайта визажиста - лаконичное, но в то же время интересное приветствие, также текст "обо мне" для другого раздела сайта, возможно еще что-то по-мелочи (подробнее опишу тогда в задании). Тексты ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад