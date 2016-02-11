Текст для главной страницы

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Закрыт14 заявок241 просмотр

Нужен текст для ленд пейджа сайта визажиста - лаконичное, но в то же время интересное приветствие, также текст "обо мне" для другого раздела сайта, возможно еще что-то по-мелочи (подробнее опишу тогда в задании).

Тексты должны быть "легкие"(если можно так выразиться), грамотные.

9 лет назад
ekbodr
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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