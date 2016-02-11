Статьи автомобильной направленности по заданным параметрам. Ищем одного или двоих райтеров для сайта автотематики. Если сработаемся, гарантирую стабильные заказы минимум на полгода. Постоянное ТЗ на все тексты. Гибкий график. ...
Текст для главной страницы
Нужен текст для ленд пейджа сайта визажиста - лаконичное, но в то же время интересное приветствие, также текст "обо мне" для другого раздела сайта, возможно еще что-то по-мелочи (подробнее опишу тогда в задании).
Тексты должны быть "легкие"(если можно так выразиться), грамотные.
Заявки фрилансеров
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