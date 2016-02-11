Требуется мастер для написания статей компьютерной тематики

Необходимо писать статьи для блога, посвященного компьютерам, программному обеспечению и все что с этим может быть связано.

Работа постоянная, на длительный срок. В первое время нужно будет

писать по 30 статей в месяц размером 4000–6000 символов. Стиль

текстов должен быть легкий, грамотный и понятный.

По оплате. Первоначально 40-50 руб за 1000 знаков без пробелов.

Дальше все будет зависеть от вашей квалификации, работоспособности и от

того, насколько ваши тексты будут востребованы нашими читателями.

Подробности будут написаны при общении и высланы в ТЗ.

В ответ на вакансию напишите:

- Сколько вы можете писать текстов в неделю?

- Ссылки на ваши статьи. Покажите ваши работы именно в данном направлении что мне нужно.