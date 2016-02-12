Требуется подготовить текст для 2х стороннего буклета компании Шаблон буклета предоставим (аналог, принятый для другой сферы) Цель - изучить материалы с сайта, подготовить проект текста, слоганов, описания для буклета программы http://globalclient.ru/ Кол-во символов: ...
Написать 8 статей по 2000-2500 збп
Здравствуйте,
нужно написать 8 статей от 2000 до 2200 збп с использованием ключевых фраз, уникальность 95% по Адвего (глубокая проверка). Оплата 80 рублей за 1000 збп на Вебмани-кошелек.
Каждую ключевую фразу, которая относится к тексту, использовать только один раз.
Например, если текст про пальто, то "купить пальто" пишется в тексте 1 раз. Ключи распределять равномерно по тексту.
Тексты нужны для категорий интернет-магазина. В тексте нужно упомянуть историю возникновения вещи, можно во вступлении.
ВАЖНО! Не использовать слова в превосходной форме ("наилучшайший", "великолепнейший" и т.п.), а также "на сегодняшний день", "в настоящее время". Не пишите "в нашем" интернет-магазине.
В прикрепленном файле названия статей, выделены желтым цветом, ключевые фразы под каждым названием - голубым.
Сдать работу нужно будет в одном файле Word. Над названием статьи пишете количество знаков и уникальность.
Жду ваших предложений по срокам.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Нужно сделать рерайт 100 новостей по медицине, источники предоставляем. Цена 40 руб за 1000 ЗБП Срок - 3 дня Жду предложений, оставляйте ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать около 15 отзывов по тематике магазина. Далее размещение на необходимых площадках.Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Мне нужна сказка, в которую не только я поверю, но и сам автор. А теперь спустимся на землю - я хочу сделать подарок для супруги, преподнести нашу историю в виде рассказа основанного ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно выполнить разовое задание по написанию трех статей для подкатегорий товаров в интернет-магазине запчастей (по образцу) - по 2000-2200 збп каждая. Срок сдачи статей сегодня до 00.00 или как договоримся. Ключи предоставляются, их не ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую! Для интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары) нужны тексты на страницы категорий товара и страницы бренда. Всего ~60 категорий и 20-30 брендов. На каждую страницу нужна статья объемом в 3000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу автора на тематику "бизнес идеи" Написание статей по тз Пишите цену 1000 зпб и ссылки на примеры работКопирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу копирайтера-прототиписта, который может завернуть длинный текст в тезисы, закрыть основные боли клиента, а так же положить это все в прототип. При этом у него есть опыт в построение лендингов внутри сайта, с сохранением классической ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Задание простое, для тех кто часто делает коммерческие предположения. Есть сайт. Ему нужно сделать продвижение: 1) прорекламировать его в соц.сетях. регион Татарстан. Оплата за клики. Бюджет 50 000 р. в месяц. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Копирайтинг. Нужно сделать текст, срочно. Оставляйте заявки, кто сейчас готов приступить.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад