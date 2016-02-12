Написать 8 статей по 2000-2500 збп

Здравствуйте,

нужно написать 8 статей от 2000 до 2200 збп с использованием ключевых фраз, уникальность 95% по Адвего (глубокая проверка). Оплата 80 рублей за 1000 збп на Вебмани-кошелек.

Каждую ключевую фразу, которая относится к тексту, использовать только один раз.

Например, если текст про пальто, то "купить пальто" пишется в тексте 1 раз. Ключи распределять равномерно по тексту.

Тексты нужны для категорий интернет-магазина. В тексте нужно упомянуть историю возникновения вещи, можно во вступлении.

ВАЖНО! Не использовать слова в превосходной форме ("наилучшайший", "великолепнейший" и т.п.), а также "на сегодняшний день", "в настоящее время". Не пишите "в нашем" интернет-магазине.

В прикрепленном файле названия статей, выделены желтым цветом, ключевые фразы под каждым названием - голубым.

Сдать работу нужно будет в одном файле Word. Над названием статьи пишете количество знаков и уникальность.

Жду ваших предложений по срокам.