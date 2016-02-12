Написать 8 статей по 2000-2500 збп

$17
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Завершен2 заявки215 просмотров

Здравствуйте,

нужно написать 8 статей от 2000 до 2200 збп с использованием ключевых фраз, уникальность 95% по Адвего (глубокая проверка). Оплата 80 рублей за 1000 збп на Вебмани-кошелек.

Каждую ключевую фразу, которая относится к тексту, использовать только один раз.

Например, если текст про пальто, то "купить пальто" пишется в тексте 1 раз. Ключи распределять равномерно по тексту.

Тексты нужны для категорий интернет-магазина.  В тексте нужно упомянуть историю возникновения вещи, можно во вступлении.

ВАЖНО! Не использовать слова в превосходной форме ("наилучшайший", "великолепнейший" и т.п.), а также "на сегодняшний день", "в настоящее время".  Не пишите "в нашем" интернет-магазине.

В прикрепленном файле названия статей, выделены желтым цветом, ключевые фразы под каждым названием - голубым.

Сдать работу нужно будет в одном файле Word. Над названием статьи пишете количество знаков и уникальность. 

Жду ваших предложений по срокам.

9 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
9 лет назад
$10
3 дня
Стас сделал все так, как я просила. Тексты информативные, грамотные. Хороший копирайтер. Рекомендую!
Спасибо. Обращайтесь
ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Ратмир написал хорошие тексты, учел все требования, которые были указаны в ТЗ, по срокам не подвел и был на связи. Рекомендую, как добросовестного исполнителя и хорошего копирайтера.
Мария - отличный заказчик. Понятное и лаконичное ТЗ, интересный заказ, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов
9 лет назад
ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад