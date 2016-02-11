Текст для буклета программы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок165 просмотров

Требуется подготовить текст для 2х стороннего буклета компании

Шаблон буклета предоставим (аналог, принятый для другой сферы)

Цель - изучить материалы с сайта, подготовить проект текста, слоганов, описания для буклета программы http://globalclient.ru/

Кол-во символов: 10 000

Задача - лицевая сторона буклета должна призывать клиента к заказу программы

Внутренняя сторона должна содержать в себе основные преимущества, краткое описание программы. 

Оплата 150 рублей/1000 знаков. 

Расчет - без предоплаты, возможно оплата по частям, по мере сдачи. 

Расчет - вебмани R кошелек (оплата в рублях) 

Текст должен "цеплять", не должен быть тяжелым, использовать слоганы и призывы. 

При подписке на проект, прошу указывать ссылки на Ваши работы. 

9 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

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