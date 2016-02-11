Здравствуйте, Нужно сделать рерайт 100 новостей по медицине, источники предоставляем. Цена 40 руб за 1000 ЗБП Срок - 3 дня Жду предложений, оставляйте ...
Текст для буклета программы
Требуется подготовить текст для 2х стороннего буклета компании
Шаблон буклета предоставим (аналог, принятый для другой сферы)
Цель - изучить материалы с сайта, подготовить проект текста, слоганов, описания для буклета программы http://globalclient.ru/
Кол-во символов: 10 000
Задача - лицевая сторона буклета должна призывать клиента к заказу программы
Внутренняя сторона должна содержать в себе основные преимущества, краткое описание программы.
Оплата 150 рублей/1000 знаков.
Расчет - без предоплаты, возможно оплата по частям, по мере сдачи.
Расчет - вебмани R кошелек (оплата в рублях)
Текст должен "цеплять", не должен быть тяжелым, использовать слоганы и призывы.
При подписке на проект, прошу указывать ссылки на Ваши работы.
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