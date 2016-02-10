Нужен копирайтер для нетрудной работы на автотематику

Здравствуйте! Нужно выполнить разовое задание по написанию трех статей для подкатегорий товаров в интернет-магазине запчастей (по образцу) - по 2000-2200 збп каждая. Срок сдачи статей сегодня до 00.00 или как договоримся. Ключи предоставляются, их не много, уникальность текст ру 95%. Оплата 20 руб/1000 збп. Если все ок - будем дальше сотрудничать, заказов очень много разовых и постоянных, цена работы также может быть и выше. Буду рада увидеть примеры Ваших работ на смежную тематику.)