Нужен копирайтер для нетрудной работы на автотематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки221 просмотр

Здравствуйте! Нужно выполнить разовое задание по написанию трех статей для подкатегорий товаров в интернет-магазине запчастей (по образцу) - по 2000-2200 збп каждая. Срок сдачи статей сегодня до 00.00 или как договоримся. Ключи предоставляются, их не много, уникальность текст ру 95%. Оплата 20 руб/1000 збп. Если все ок - будем дальше сотрудничать, заказов очень много разовых и постоянных, цена работы также может быть и выше. Буду рада увидеть примеры Ваших работ на смежную тематику.)

Написание статей
9 лет назад
Alenka3133
40 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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