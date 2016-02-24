Минимальный объем текста - http://take.ms/T16fx Тексты должны быть продающими без воды. Примеры хорошего и плохого текста смотрите здесь - http://take.ms/hLUzO. Плохой текст - одна вода (http://take.ms/xOVIp) В заявке прилагайте пожалуйста Ваш ...
Копирайтинг. Интернет магазин одежды.
Приветствую!
Для интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары) нужны тексты на страницы категорий товара и страницы бренда. Всего ~60 категорий и 20-30 брендов.
На каждую страницу нужна статья объемом в 3000 знаков без запятых.
Тексты должны быть осмысленными и уникальными.
Цепи Маркова и другая машинопись не годятся :)
В заявках указывайте цену за работу.
Разделы сайта (категории товаров) :
--Женщинам
1 Нижнее белье
2 Носки
3 Блузы и рубашки
4 Брюки
5 Верхняя одежда
6 Джемперы и свитеры
7 Джинсы
8 Жакеты и пиджаки
9 Жилеты
10 Кардиганы
11 Комбинезоны
12 Костюмы
13 Купальники
14 Платья
15 Футболки и поло
16 Толстовки и свитшоты
17 Майки и топы
18 Шорты
19 Юбки
20 Обувь
21 Аксессуры
--Мужчинам
1 Нижнее белье
2 Носки
3 Брюки
4 Верхняя одежда
5 Джемперы и свитеры
6 Джинсы
7 Жилеты
8 Кардиганы
9 Костюмы
10 Пиджаки
11 Рубашки
12 Футболки и поло
13 Толстовки и свитшоты
14 Шорты
15 Купальные шорты и плавки
16 Обувь
17 Аксессуары
--Детям
Детям->Девочкам
1 Платья и сарафаны
2 Верхняя одежда
3 Брюки и комбинезоны
4 Футболки и поло
5 Джемперы и кардиганы
6 Толстовки и свитшоты
7 Джинсы
8 Товары для новорожденных
9 Обувь
10 Аксессуары
Детям->Мальчикам
1 Футболки и поло
2 Верхняя одежда
3 Брюки и комбинезоны
4 Комплекты
5 Костюмы
6 Джемперы и кардиганы
7 Толстовки и свитшоты
8 Джинсы
9 Товары для новорожденных
10 Обувь
11 Аксессуары
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