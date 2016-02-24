Копирайтинг. Интернет магазин одежды.

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Завершен20 заявок315 просмотров

Приветствую!

Для интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары) нужны тексты на страницы категорий товара и страницы бренда. Всего ~60 категорий и 20-30 брендов.

На каждую страницу нужна статья объемом в 3000 знаков без запятых.

Тексты должны быть осмысленными и уникальными.

Цепи Маркова и другая машинопись не годятся :)

В заявках указывайте цену за работу.

Разделы сайта (категории товаров) :

--Женщинам

1 Нижнее белье 

2 Носки

3 Блузы и рубашки 

4 Брюки

5 Верхняя одежда

6 Джемперы и свитеры

7 Джинсы

8 Жакеты и пиджаки

9 Жилеты

10  Кардиганы

11 Комбинезоны

12 Костюмы

13 Купальники

14 Платья

15 Футболки и поло 

16 Толстовки и свитшоты

17 Майки и топы 

18 Шорты 

19 Юбки 

20 Обувь 

21 Аксессуры 

--Мужчинам

1 Нижнее белье 

2 Носки 

3 Брюки

4 Верхняя одежда 

5 Джемперы и свитеры 

6 Джинсы 

7 Жилеты 

8 Кардиганы 

9 Костюмы 

10 Пиджаки 

11 Рубашки 

12 Футболки и поло 

13 Толстовки и свитшоты 

14 Шорты 

15 Купальные шорты и плавки 

16 Обувь 

17 Аксессуары 

--Детям

Детям->Девочкам 

1 Платья и сарафаны 

2 Верхняя одежда

3 Брюки и комбинезоны 

4 Футболки и поло 

5 Джемперы и кардиганы 

6 Толстовки и свитшоты 

7 Джинсы 

8 Товары для новорожденных 

9 Обувь 

10 Аксессуары 

Детям->Мальчикам

1 Футболки и поло 

2 Верхняя одежда 

3 Брюки и комбинезоны 

4 Комплекты 

5 Костюмы 

6 Джемперы и кардиганы 

7 Толстовки и свитшоты 

8 Джинсы 

9 Товары для новорожденных 

10 Обувь 

11 Аксессуары

9 лет назад
expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$20
20 дней
Все супер. Работа была выполнена ранее оговоренных сроков. Спасибо!
Спасибо Максиму за за заказ: сразу сработались. Оплата мгновенная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад