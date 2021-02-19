Требуется профессиональный копирайтер, рерайтер или SEO копирайтинг? Готова вам помочь

Здравствуйте!

Рада, что вы заинтересовались моим профилем. Потому что именно здесь вы получите классные статьи в кратчайшие сроки и по выгодной цене.

Почему именно я?

Качество . Я гарантирую, что мои тексты будут безупречны с грамматической точки зрения и написаны интересно и живо.

Индивидуальный подход . Я не пишу по шаблонам, к каждому новому заказу у меня индивидуальный подход и старательная проработка материала перед написанием.

Уникальность . Я гарантирую уникальность выше 90% для любой проверяющей программы на ваш выбор.

Четкие сроки выполнения. Я всегда выполняю работу в точности с оговоренными сроками и планом. Кроме того, со мной можно связаться в любое время с помощью:

Сколько стоят мои услуги (1000 з.б.п)?

($Русский язык/$Английский язык)

Рерайт: $1/$3.

Копирайт: $1,5-2/$3-4.

Перевод: $2/$3-4.

Корректировка: $0,5/$1,5.

Способы оплаты: Webmoney, PayPal, Okpay, PerfectMoney, Bitcoin/litecoin, карта ПриватБанка. С новыми клиентами работаю только по предоплате в размере 50% от всего заказа.

Буду рада с вами сотрудничать, обращайтесь!