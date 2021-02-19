Anna_Igorevna_

Анна Anna_Igorevna_

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Требуется профессиональный копирайтер, рерайтер или SEO копирайтинг? Готова вам помочь

Здравствуйте!

Рада, что вы заинтересовались моим профилем. Потому что именно здесь вы получите классные статьи в кратчайшие сроки и по выгодной цене.

Почему именно я?

  • Качество. Я гарантирую, что мои тексты будут безупречны с грамматической точки зрения и написаны интересно и живо.

  • Индивидуальный подход. Я не пишу по шаблонам, к каждому новому заказу у меня индивидуальный подход и старательная проработка материала перед написанием.

  • Уникальность. Я гарантирую уникальность выше 90% для любой проверяющей программы на ваш выбор.

  • Четкие сроки выполнения. Я всегда выполняю работу в точности с оговоренными сроками и планом. Кроме того, со мной можно связаться в любое время с помощью:

Сколько стоят мои услуги (1000 з.б.п)?

($Русский язык/$Английский язык)

  • Рерайт: $1/$3.

  • Копирайт: $1,5-2/$3-4.

  • Перевод: $2/$3-4.

  • Корректировка: $0,5/$1,5.

Способы оплаты: Webmoney, PayPal, Okpay, PerfectMoney, Bitcoin/litecoin, карта ПриватБанка. С новыми клиентами работаю только по предоплате в размере 50% от всего заказа.

Буду рада с вами сотрудничать, обращайтесь!

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Стихи, Песни и Проза
ТОП-50
Переводы
ТОП-50
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Отзывы заказчиков

fastkill
Юрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
4 года назад
Перевести коммерческое предложение с русского на английский
Все отлично, подготовлено КП для англоязычного заказчика, оперативно, качественно.
Работать с Юрием очень легко: четко поставил задачу и своевременно оплатил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$36
10 баллов
4 года назад
Рерайт 6 текстов по 2000 символов на английском
Все прошло отлично, будем работать вместе и дальше :)
Было приятно сотрудничать, спасибо!
Ответный отзыв
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод RU-EN
Все супер! Спасибо за перевод. Отдельное спасибо, за то, что приступили к работе в 2 ночи. Будем работать дальше.
Хороший заказчик, с удовльствием продолжу сотрудничество)
Ответный отзыв
maxic9
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$102
10 баллов
4 года назад
Копирайтинг на английском, софт для Windows, по ТЗ
Написание статей
Всё чётко по срокам и по ТЗ. Хороший английский, рекомендую
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
sandrei
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$39
10 баллов
5 лет назад
Нужно написать 4 SEO статьи на хорошем английском языке
Быстро и качествено
Сотрудничеством полностью довольна. Было приятно с вами работать)
Ответный отзыв
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Копирайтинг
160 отзывов
$1.5/час
от $1от 1 часа
#45
Переводы
27 отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
#30
Рерайтинг
21 отзыв
$1/час
от $1от 1 часа
#10
Редактирование и Корректура
3 отзыва
$0.5/час
от $1от 1 часа
#59
Стихи, Песни и Проза
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 часа
#23
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#269
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