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($Русский язык/$Английский язык)
Рерайт: $1/$3.
Копирайт: $1,5-2/$3-4.
Перевод: $2/$3-4.
Корректировка: $0,5/$1,5.
Способы оплаты: Webmoney, PayPal, Okpay, PerfectMoney, Bitcoin/litecoin, карта ПриватБанка. С новыми клиентами работаю только по предоплате в размере 50% от всего заказа.
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