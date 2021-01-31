Заказ для тех, кто знает что такое Twitch (платформа для стримов).

Нужно сделать маленькие картинки для персонализации профиля в статусе компаньона (значок для баллов канала, персональные стикеры, значки подписки и т. д.).

Прикрепляю ТЗ, чтобы вы могли оценить объем и стоимость работы, конкретную тематику изображений обсудим с исполнителем лично.