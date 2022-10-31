👋 Всем привет!
Меня зовут Никита. Живу в городе Харьков, Украина. Я новенький на бирже weblancer, хочу набраться опыта и поработать над классными проектами! Люблю создавать красивый и дорогой дизайн!
Занимаюсь дизайном сайтов, креативов, баннеров, делаю визитки и интерфейсы.
Инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects
樂 Почему именно Я?
Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю. Всегда остаюсь на связи! Вы можете связаться со мной в любой момент.
P.S. Правки - бесплатные!
👉 P.S.S. Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.
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📞 Обсуждаю заказ с удовольствием
Без проблем обсуждаю любые предложения и вопросы по телефону. Появились вопросы? Давайте свяжемся и всё обсудим !
😎 Всегда на связи
Telegram: @Nikksson
Мобильный: +38 099 09 09 707
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