Дизайн - мое все. Выбирая качество - экономите время!

👋 Всем привет!

Меня зовут Никита. Живу в городе Харьков, Украина. Я новенький на бирже weblancer, хочу набраться опыта и поработать над классными проектами! Люблю создавать красивый и дорогой дизайн!

Занимаюсь дизайном сайтов, креативов, баннеров, делаю визитки и интерфейсы.

Инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects

樂 Почему именно Я?

Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю. Всегда остаюсь на связи! Вы можете связаться со мной в любой момент.

P.S. Правки - бесплатные!

👉 P.S.S. Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

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﻿📞 Обсуждаю заказ с удовольствием

Без проблем обсуждаю любые предложения и вопросы по телефону. Появились вопросы? Давайте свяжемся и всё обсудим !

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😎 Всегда на связи

 Telegram: @Nikksson

 Мобильный: +38 099 09 09 707