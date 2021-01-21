Ищем дизайнера для решения постоянных задач: PS+Illustrator

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок723 просмотра
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Мы студия настольных игр WarzoneStudio.com. Работаем на рынок США и Канады.

Ищем человека для решения постоянных графических задачек.

Обязательно владеть:

 Photoshop

 Illustrator

Прямо сейчас есть объемная задача по выводу файлов из имеющихся материалов (вывод превью). Прикрепил PDF файл про эту задачу, а также примеры уже готового результата. Попрошу вас оценить ее стоимость и если договоримся - начнем.

На постоянке есть задачи:

 Делать кастомные покрытия (резать/увеличивать готовые файлы, добавлять на них линии или другие вещи по просьбам клиентов)

 Рисовать заказные разметки в Illustrator

 Рисовать покрытия по вашей инициативе (гонорар равен 30% с прибыли каждой продажи + вы будете указаны как автор)

 Другие задачи по графике и фотографиям

Сейчас это не полная занятость, скорее постоянный поток задач фрилансеру.

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3 года назад
Kirill069
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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