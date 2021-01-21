Нужно нарисовать комиксы для ТМ PULLER( Тренировочный снаряд для собак). Есть примеры рисовки комиксов и сюжеты для комиксов которые нужно нарисовать. Если нам понравится Ваша работа, то мы готовы работать с вами на постоянной основе.
Ищем дизайнера для решения постоянных задач: PS+Illustrator
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы студия настольных игр WarzoneStudio.com. Работаем на рынок США и Канады.
Ищем человека для решения постоянных графических задачек.
Обязательно владеть:
Photoshop
Illustrator
Прямо сейчас есть объемная задача по выводу файлов из имеющихся материалов (вывод превью). Прикрепил PDF файл про эту задачу, а также примеры уже готового результата. Попрошу вас оценить ее стоимость и если договоримся - начнем.
На постоянке есть задачи:
Делать кастомные покрытия (резать/увеличивать готовые файлы, добавлять на них линии или другие вещи по просьбам клиентов)
Рисовать заказные разметки в Illustrator
Рисовать покрытия по вашей инициативе (гонорар равен 30% с прибыли каждой продажи + вы будете указаны как автор)
Другие задачи по графике и фотографиям
Сейчас это не полная занятость, скорее постоянный поток задач фрилансеру.
Пишите!
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