Нарисовать рекламный комикс.

Привет, необходимо нарисовать рекламный коммикс - одну страницу.

Не надо сверх усилий.. скорее карандаш + чуть чуть цвета.. Чтоб был скорее любительский рисунок.

ПОжалуйста присылайте варианты и примеры которые у вас есть ! спасибо !