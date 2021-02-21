Привет! Я являюсь свободным художником в разных стилях и сферах. Рисую без ограничений!

Как уже указано выше, меня зовут Леденева Анастасия.

В данный момент я обучаюсь по направлению "Международные отношения и политология".

Рисую и создаю дизайны/айдентику на протяжении двух лет.

Свободно владею Adobe Photoshop/Adobe Illutrator/Corel Draw, так же возможно обращение к другим программам по предварительной договоренности.

К вашим услугам разработка дизайна для:

афиша

бланк

визитка

стикер-пак

не сложная анимация

логотипы

айдентика

арт любой сложности

арт-адаптация по мультсериалу

- и многое другое...

Моя уникальность в том, что я имею возможность помочь вам создать с нуля то, что вы видите в своей голове. Будь то логотип для вашей будущей компании или персонаж, который живет в вашем воображении!

Подхожу к любой работе с душой и аккуратностью, все выполняю в срок!

С примерами моих работ вы можете ознакомиться в портфолио.

Спасибо за то, что посмотрели мой профиль!:)