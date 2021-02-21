Анастасия Леденева eldyplsstandupeldyplsstandup
Как уже указано выше, меня зовут Леденева Анастасия.
В данный момент я обучаюсь по направлению "Международные отношения и политология".
Рисую и создаю дизайны/айдентику на протяжении двух лет.
Свободно владею Adobe Photoshop/Adobe Illutrator/Corel Draw, так же возможно обращение к другим программам по предварительной договоренности.
К вашим услугам разработка дизайна для:
- афиша
- бланк
- визитка
- стикер-пак
- не сложная анимация
- логотипы
- айдентика
- арт любой сложности
- арт-адаптация по мультсериалу
Моя уникальность в том, что я имею возможность помочь вам создать с нуля то, что вы видите в своей голове. Будь то логотип для вашей будущей компании или персонаж, который живет в вашем воображении!
Подхожу к любой работе с душой и аккуратностью, все выполняю в срок!
С примерами моих работ вы можете ознакомиться в портфолио.
Спасибо за то, что посмотрели мой профиль!:)
- Стикеры SVIDANIE28 просмотров
- Арт в стиле комикс-дизайн GALACTIC WASTELAND55 просмотров
- Афиша на вечеринку "День Рождения"45 просмотров
- Афиша для мероприятия JAM41 просмотр
- Стикер пак для СВИДАНИЕ Back to school44 просмотра
- Стикер пак для мероприятия "СВИДАНИЕ"50 просмотров
- Стикер к мероприятию SWAP36 просмотров
- Стикер HOMIES/TSUNAMI PICNIC48 просмотров
- Стикер с логотипом ELIDER20 просмотров
- Пак дизайн-историй для магазина "Праздник"40 просмотров
- Флаер для магазина "Праздник"50 просмотров
- Флаер-подсказка для бренда одежды32 просмотра