eldyplsstandup

Анастасия Леденева eldyplsstandup

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет! Я являюсь свободным художником в разных стилях и сферах. Рисую без ограничений!

Как уже указано выше, меня зовут Леденева Анастасия. 

В данный момент я обучаюсь по направлению "Международные отношения и политология". 

Рисую и создаю дизайны/айдентику на протяжении двух лет. 

Свободно владею Adobe Photoshop/Adobe Illutrator/Corel Draw, так же возможно обращение к другим программам по предварительной договоренности.

К вашим услугам разработка дизайна для: 

  • афиша
  • бланк
  • визитка
  • стикер-пак
  • не сложная анимация
  • логотипы
  • айдентика
  • арт любой сложности
  • арт-адаптация по мультсериалу
- и многое другое...

Моя уникальность в том, что я имею возможность помочь вам создать с нуля то, что вы видите в своей голове. Будь то логотип для вашей будущей компании или персонаж, который живет в вашем воображении! 

Подхожу к любой работе с душой и аккуратностью, все выполняю в срок!

С примерами моих работ вы можете ознакомиться в портфолио. 

Спасибо за то, что посмотрели мой профиль!:) 

Портфолио
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