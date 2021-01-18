Нарисовать иллюстрации

Требуется нарисовать милые картинки с животными зайкой, слоником, жирафом, бегемотом, коалой, львом в акварельной стилистике изображающие детенышей этих животных в формате png с прозрачным фоном Оплата преимущественно через систему Paypal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать несколько тематических иллюстраций по фильмам/сериалам/мультам (например, Гарри Поттер, Винкс, Холодное сердце, Друзья и тд). Желательно в акварельной технике или диджитал Акварель.
Отсканированные иллюстрации в формате png высокого печатного качества (300 dpi)
(+исходники для диджитал)
одна тема (фильм) - около 3-5 иллюстраций.
просьба писать цену за такой «пакет»
сроки - НЕ срочно (укажите, за какое время сможете сделать по 1 теме иллюстрации)
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