酪 Привет
Меня зовут Женя и со мной можно сразу на ты)
Опыт в дизайне 6+ лет
Я занимаюсь графическим дизайном и иллюстрацией более 6 лет. Работал с общепитом, научными центрами, строительными компаниями, барбершопами, магазинами, спортивными клубами, салонами красоты,
зоо-магазинами, вино-водочной продукцией и т.д. и т.п.
Также работал в рекламном производстве и имею знания о материалах и как их используют.
Опыт есть и он разный, поэтому никакая сфера у меня страх не вызывает.
Что я делать умею и люблю?
Вкратце, растровая и векторная графика, веб-дизайн, покадровая анимация и еще кое-что.
◼ Разработка логотипа, фирменного стиля и правил его использования.
◼ Разработка дизайна сайтов, лендингов, интернет-магазинов и
◼ Разработка дизайна рекламной и сувенирной продукции (наградные призы и статуэтки)
◼ Создание дизайна упаковки.
◼ Разработка принтов и паттернов.
◼ Создание тематических иллюстраций, персонажей и маскотов.
◼ Нейминг.
◼ Разработка рекламных сценариев и концепций.
◼ Раскадровки и комиксы.
◼ Карикатуры и шаржи.
🤝 Давайте делать красоту вместе!
Вы знаете свой продукт, а я знаю свой дизайн.
Наша задача совместить знания и реализовать всё это в визуальном обличии, будь то сайт, логотип или иллюстрация.
Для этого необходимо общаться и доверять друг другу.
Делаю только уникальный продукт!
Я обожаю дизайн и графику. Стараюсь делать мир вокруг лучше и это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь.
При разработки дизайна опираюсь исключительно на ваше видение и ваш продукт, а не на модные тренды,
слишком уж они быстротечны
Дизайн должен быть вне времени и, думаю, это в ваших интересах)))
Как работаю?
Знакомимся ➡ Обсуждаем ТЗ ➡ Предоплата 50% ➡ Работа и правки ➡ Окончательный расчет ➡ Исходники
Правки входят в стоимость проекта!
В ваших интересах получить крутой продукт, в моих — довести проект до конца! Поэтому — работаем)))
Приглашаю на диалог в мои соцсети
◼ Мой блог о дизайне, графике и искусстве в Телеграме https://t.me/jukographics
◼ Интаграм https://www.instagram.com/jukographics/
◼ Твиттер https://twitter.com/jukographics
◼ Почта [email protected]
❗ А также мои кошельки и карты. Только эти и никакие другие!!!
◼ Сбербанк (СБП подключены) 4276 7700 1663 9582
◼ Альфа (СПБ подключены) 5486 7320 5463 9208
◼ Киви https://qiwi.com/n/JUKOMONEY
◼ Юmoney 4048 4150 0958 5965
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