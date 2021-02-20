Веб-дизайн, графика, иллюстрация — это про меня

酪 Привет

Меня зовут Женя и со мной можно сразу на ты)

 Опыт в дизайне 6+ лет

Я занимаюсь графическим дизайном и иллюстрацией более 6 лет. Работал с общепитом, научными центрами, строительными компаниями, барбершопами, магазинами, спортивными клубами, салонами красоты,

зоо-магазинами, вино-водочной продукцией и т.д. и т.п.

Также работал в рекламном производстве и имею знания о материалах и как их используют.

Опыт есть и он разный, поэтому никакая сфера у меня страх не вызывает.

 Что я делать умею и люблю?

Вкратце, растровая и векторная графика, веб-дизайн, покадровая анимация и еще кое-что.

◼ Разработка логотипа, фирменного стиля и правил его использования.

◼ Разработка дизайна сайтов, лендингов, интернет-магазинов и

◼ Разработка дизайна рекламной и сувенирной продукции (наградные призы и статуэтки)

◼ Создание дизайна упаковки.

◼ Разработка принтов и паттернов.

◼ Создание тематических иллюстраций, персонажей и маскотов.

◼ Нейминг.

◼ Разработка рекламных сценариев и концепций.

◼ Раскадровки и комиксы.

◼ Карикатуры и шаржи.

🤝 Давайте делать красоту вместе!

Вы знаете свой продукт, а я знаю свой дизайн.

Наша задача совместить знания и реализовать всё это в визуальном обличии, будь то сайт, логотип или иллюстрация.

Для этого необходимо общаться и доверять друг другу.

 Делаю только уникальный продукт!

Я обожаю дизайн и графику. Стараюсь делать мир вокруг лучше и это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь.

При разработки дизайна опираюсь исключительно на ваше видение и ваш продукт, а не на модные тренды,

слишком уж они быстротечны 

Дизайн должен быть вне времени и, думаю, это в ваших интересах)))

 Как работаю?

Знакомимся ➡ Обсуждаем ТЗ ➡ Предоплата 50% ➡ Работа и правки ➡ Окончательный расчет ➡ Исходники

 Правки входят в стоимость проекта!

В ваших интересах получить крутой продукт, в моих — довести проект до конца! Поэтому — работаем)))

 Приглашаю на диалог в мои соцсети

◼ Мой блог о дизайне, графике и искусстве в Телеграме https://t.me/jukographics

◼ Интаграм https://www.instagram.com/jukographics/

◼ Твиттер https://twitter.com/jukographics

◼ Почта [email protected]

❗ А также мои кошельки и карты. Только эти и никакие другие!!!

◼ Сбербанк (СБП подключены) 4276 7700 1663 9582

◼ Альфа (СПБ подключены) 5486 7320 5463 9208

◼ Киви https://qiwi.com/n/JUKOMONEY

◼ Юmoney 4048 4150 0958 5965