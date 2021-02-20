Придумать и нарисовать смешную открытку к 23 февраля

Евгений, единственный из художников кто предложил сразу же описание того, как он будет видеть эту открытку и её анимацию, а так же приложил эскиз, после которого все сомнения отпали! Отличный художник, талантливый, легкий в общении, выполнил работу оперативно и в срок! Рекомендую!