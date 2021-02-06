Нарисовать лицо в стиле логотипа KFC

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок1365 просмотров
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Наткнулся на отзыв о вашей работе в стиле KFC. https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/narisovat-avatarku-logotip-po-fotografii-litca-kak-u-kfc-v-vektore-1012492/

Хочу предложить заказ в таком же стиле, но только в чёрной палитре, и формате png хорошего качества без белого фона. Нужно для визиток, мерча и продукции.

3 года назад
CZiRO
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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