Необходимо нарисовать картинку (с супергероями) похожими на вложенные образцы. Картинки в дальнейшем будут переноситься на ткань. Требования к картинке:

1. Мин 300dpi

2. при переносе на ткань размер должен быть 140/300см

3. рисовать нужно с учетом клиньев, из которых шьется кресло

4. количество клиньев - 6