Простейший дизайн картинок

Иллюстрации и РисункиЗакрыт14 заявок672 просмотра
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Пример снизу

http://amr-toner.ru/wp-content/uploads/2021/01/touareg_b111-2.png

http://amr-toner.ru/wp-content/uploads/2021/01/c9548b13969a71483d66ec696fdce06a-1.png

Необходимо сделать это с другим рендером авто белого (или серебристого цвета)( BMW x7(new), MB GLS(New) и тд)

Необходимо обвести и выделить подобно примеру каждый кузовной элемент авто(и стёкла)(каждый элемент на отдельном слое) и отправить исходник. 

3 года назад
guest_16119202484203
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад