Виолетта Полянская Violet_GroViolet_Gro
23 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рисую иллюстрации, иконки на заказ
Здравствуйте!
Я занимаюсь:
- созданием векторных иллюстраций
- переводом изображений в векторный формат
- отрисовкой иконок в стиле "flat"
Работаю в программе Adobe Illustrator, интересуюсь стилем doodle.
Хотела бы создавать иллюстрации для детских книг и журналов, медицинских источников, создавать новые стикеры для соц. сетей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрации в стиле "doodle"34 просмотра
- Иллюстрации47 просмотров
- Клип-арт49 просмотров
- Открытки42 просмотра