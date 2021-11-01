Рисую иллюстрации, иконки на заказ

Здравствуйте!

Я занимаюсь:

- созданием векторных иллюстраций

- переводом изображений в векторный формат

- отрисовкой иконок в стиле "flat"

Работаю в программе Adobe Illustrator, интересуюсь стилем doodle.

Хотела бы создавать иллюстрации для детских книг и журналов, медицинских источников, создавать новые стикеры для соц. сетей.