Violet_Gro

Виолетта Полянская Violet_Gro

 
23 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рисую иллюстрации, иконки на заказ

Здравствуйте!

Я занимаюсь:

- созданием векторных иллюстраций

- переводом изображений в векторный формат

- отрисовкой иконок в стиле "flat"

Работаю в программе Adobe Illustrator, интересуюсь стилем doodle.

Хотела бы создавать иллюстрации для детских книг и журналов, медицинских источников, создавать новые стикеры для соц. сетей.

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