Все подробности задания в прилагаемом файле, в нем описание задания, ссылки на исходные фото и тексты для нанесения на фото. срок 1-2 дня
Оформить 10 писем, что бы они привлекали внимание и были структурн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформить 10 писем для рассылки на email а таке для публикации в телеграм канале.
Необходимо сделать привлекающие внимание картинки, разместить на них основную информацию, можно в виде понятных таблиц. Должно быть интересно и понятно.
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