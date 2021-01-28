Оформить 10 писем, что бы они привлекали внимание и были структурн.

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки229 просмотров
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Оформить 10 писем для рассылки на email а таке для публикации в телеграм канале. 

Необходимо сделать привлекающие внимание картинки, разместить на них основную информацию, можно в виде понятных таблиц. Должно быть интересно и понятно.

3 года назад
guest_16118705082955
3 года в сервисе
Был
3 года назад