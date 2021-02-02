[b]Размер А6. 1 сторона флаера:[/b] Заголовок: Инструкция по уходу за цветами Текст инструкции: 1. Сделайте косой срез стеблей, под углом, примерно, 45 градусов. 2. Обновляйте срез стеблей при ...
Нарисовать PNG размером 3600x3600 пикселей. DPI 300.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый День!
Я ищу художника для выполнения новой задачи.
Мне нужно нарисовать как на фото (но при этом сделать так, чтобы не возникло проблем с авторскими правами) + добавить задний фон, который красиво выглядел и красиво смотрелся на принтах (трикотаж). Важно чтобы рисунок выглядел ярко, а не бледно.
Формат PNG размером 3600x3600 пикселей. DPI 300. Права на коммерческое использование.
Важное условие: после размещения заказа вы не выставляете и не продаете чертеж третьим лицам.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
нарисовать иконуИллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем дизайнера. Предыдущий дизайнер устроился на постоянную работу с большой нагрузкой. Для рекламной кампании Языковой школы необходимо нарисовать попугая (бренд-персонажа школы) в стиле мультфильма РИО. Образец одного из предыдущих рекламных макетов во вложении.Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно отрисовать иконку для логотипа в векторе. Иконка - цветочек и все что внутри (как в примере) Все должно быть в 2х цветах (красный и белый)Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно прорисовать в вектор рисунок. конечный файл должен быть crd для coreldraw 19 версии Текст и веточку узорЗавершен3 года назад
- $20
Необходимо отрисовать 15 базовых персонажей в векторе. 3 цвета Простые линие, универсальность и простота. Без лишних деталей. Мама Папа Дочка Сын Бабушка Дедушка Кум Кума Друг Подруга Брат Сестра Тесть Теща Коллега Что-то среднее между 1-2 фото во вложении.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Как и сказано в названии, нужно написать от руки красивым почерком три слова и сфотографировать. Крупно, на листе А4. В нескольких вариантах: черной ручкой, черным маркером. Сфотографировать под прямым углом, при хорошем (желательно дневном) освещении.Завершен3 года назад
Необходимо нарисовать персонажа (путника) в определенных ракурсах.Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть 3 простые картинки, нужно их повторить в формате фотошопа, для дальнейшей обработки, если потребуется. Один из графиков сделать немного в ином стиле (подписано у картинки) Делать нужно сейчас. От вас стоимость и сроки.Закрыт3 года назад