Нарисовать PNG размером 3600x3600 пикселей. DPI 300.

Добрый День!

Я ищу художника для выполнения новой задачи.

Мне нужно нарисовать как на фото (но при этом сделать так, чтобы не возникло проблем с авторскими правами) + добавить задний фон, который красиво выглядел и красиво смотрелся на принтах (трикотаж). Важно чтобы рисунок выглядел ярко, а не бледно.

Формат PNG размером 3600x3600 пикселей. DPI 300. Права на коммерческое использование.

Важное условие: после размещения заказа вы не выставляете и не продаете чертеж третьим лицам.