Нарисовать PNG размером 3600x3600 пикселей. DPI 300.

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок725 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый День!

Я ищу художника для выполнения новой задачи.

Мне нужно нарисовать как на фото (но при этом сделать так, чтобы не возникло проблем с авторскими правами) + добавить задний фон, который красиво выглядел и красиво смотрелся на принтах (трикотаж).  Важно чтобы рисунок выглядел ярко, а не бледно.

Формат PNG размером 3600x3600 пикселей. DPI 300. Права на коммерческое использование.

Важное условие: после размещения заказа вы не выставляете и не продаете чертеж третьим лицам.

3 года назад
kopl-mv
Михаил 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
3 дня
Сергей -крутой мужик! Рекомендую.
Отличный заказчик, быстро отвечает, точно понимает,что он хочет увидеть, качественно вносит правки РЕКОМЕНДУЮ!