Прорисовать в векторе рисунок

Необходимо отрисовать 15 базовых персонажей в векторе. 3 цвета Простые линие, универсальность и простота. Без лишних деталей. Мама Папа Дочка Сын Бабушка Дедушка Кум Кума Друг Подруга Брат Сестра Тесть Теща Коллега Что-то среднее между 1-2 фото во вложении.
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Нужно прорисовать в вектор рисунок. конечный файл должен быть crd для coreldraw 19 версии
Текст и веточку узор
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