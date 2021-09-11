Содать 5 визуальных макета услуг

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок581 просмотр
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Нужно создать 5 макетов, подобных как рисунок с мальчиком и волн вредных излучений.

Макеты должны быть с разными спящими детьми.

1 макет - это спящий ребеонок + значок радиации  и волны  с 2-3 источниками: например кирпич, игрушки, посуда

2 макет - это электромагнитное излучение точно такое же как мальчик только другой ребенок и вокруг волны излучения и рисуночки приборов -источников.

3макет -это формальдегид : вокруг спящего ребенка рисуночки : шкаф, парта, стол письменный, окно откос, дверь покрашеная и от этого всего как бы волны на ребенка. 

4. шум макет - дети и родители пытаются заснуть и прикрывают уши, а за стенкой орет сосед в караоке?или внизу в кафе играет диджей в караоке.

5. комплексная экологическая проверка квартиры - фото спящего ребенка и плесень  на окнах и на стене и рядом роутер и рядом шкаф и опять волны на ребенка.

駱Измерение уровня

☢радиации,

鱗электромагнитного излучения,  формальдегида и других вредных веществ в квартирах, офисах, домах.

3 года назад
nppekos
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
prumituv
Назар 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$10
4 дня
Рекомендую
Хороший заказчик, задачу подал понятно. Отвечал довольно быстро, дал возможность удлинить сроки. В дальнейшем надеюсь на сотрудничество.
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