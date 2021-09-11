Содать 5 визуальных макета услуг

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Нужно создать 5 макетов, подобных как рисунок с мальчиком и волн вредных излучений.
Макеты должны быть с разными спящими детьми.
1 макет - это спящий ребеонок + значок радиации и волны с 2-3 источниками: например кирпич, игрушки, посуда
2 макет - это электромагнитное излучение точно такое же как мальчик только другой ребенок и вокруг волны излучения и рисуночки приборов -источников.
3макет -это формальдегид : вокруг спящего ребенка рисуночки : шкаф, парта, стол письменный, окно откос, дверь покрашеная и от этого всего как бы волны на ребенка.
4. шум макет - дети и родители пытаются заснуть и прикрывают уши, а за стенкой орет сосед в караоке?или внизу в кафе играет диджей в караоке.
5. комплексная экологическая проверка квартиры - фото спящего ребенка и плесень на окнах и на стене и рядом роутер и рядом шкаф и опять волны на ребенка.
駱Измерение уровня
☢радиации,
鱗электромагнитного излучения, формальдегида и других вредных веществ в квартирах, офисах, домах.
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