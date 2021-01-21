Нарисовать комиксы для международной компании

Нужно нарисовать комиксы для ТМ PULLER( Тренировочный снаряд для собак). Есть примеры рисовки комиксов и сюжеты для комиксов которые нужно нарисовать. Если нам понравится Ваша работа, то мы готовы работать с вами на постоянной основе.