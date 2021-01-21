Нарисовать комиксы для международной компании

Татуировка мужская Место- рука от плеча до запястья Рисунок дракон против тигра Нужно комбинировать два стиля Япония ирезуми и new shool. По наполнению, цвета, положение, мелочи рисунка обсуждаем индивидуально с художником.
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Нужно нарисовать комиксы для ТМ PULLER( Тренировочный снаряд для собак). Есть примеры рисовки комиксов и сюжеты для комиксов которые нужно нарисовать. Если нам понравится Ваша работа, то мы готовы работать с вами на постоянной основе.
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