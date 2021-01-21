Нарисовать комиксы для международной компании

Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки467 просмотров
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Нужно нарисовать комиксы для ТМ PULLER( Тренировочный снаряд для собак). Есть примеры рисовки комиксов и сюжеты для комиксов которые нужно нарисовать. Если нам понравится Ваша работа, то мы готовы работать с вами на постоянной основе.

3 года назад
Collar_global
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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