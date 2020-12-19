Нужен художник на постоянное сотрудничество для разработки игры в стиле Hytale. Нужны концепт-арты по текстовому описанию для использования 3д моделлерами. Например: Арты внешнего вида лиц персонажей. Арты одежды, брони, ...
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- Концепт-артИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нарисовать что-то вроде UI кита, все элементы, которые нужно отрисовать есть в фигме, где уже есть эскизный дизайн проект игры, вам будет понятно что и куда нужно нарисовать. Все необходимые элементы вынес отдельно с требованиями/пожеланиями/пометками. ...FigmaКонцепт-артПерсонажи для игрыИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужно нарисовать персонажа со всех 4 сторон. Спереди, с боков, со спины. Не достающие элементы дорисовать. Фон не нужен. По факту концепт-артКонцепт-артИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте! Необходимо создать в BLENDER 3D-модельку девочки на основе нарисованного мной концепт-арта. По итогу мне нужны: [list][*]Скриншоты итоговой модели (2-3 шт)[*]Файлы расширения .blend и .fbx[*]UV-развёртка модели и текстуры[/list]Концепт-арт3D-модель3D-графика18 заявокЗакрытгод назад
Ищем заинтересованного 3D художника (возможно длительное сотрудничество): 1) Есть портфолио и опыт в создании 3D моделей в направлении геймдева. 2) Адекватно анализировать концепт арт. Человек должен понимать, где драгоценные полигоны можно добавить, а ...Концепт-арт3D-модель3D-графика13 заявокЗакрытгод назад
- $34
Необходимо нарисовать город из нашей вселенной.Город из будущего, тз скину в лс:)Рисовать по описанию и референсам, требуется крутая детализацияНеобходимо умение работать со светом, тенями на проф уровне, понимание геометрииОплата за 1 Арт 3000р-5000р в зависимости ...Концепт-артИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Создание концепт-артов персонажей для последующей 3D печати. Тематика персонажей фентезийный футбол (персонажи настольной игры Blood Bowl). Объём работы 40-60 персонажей на старте. Метод исполнения предпочтительно электронный,но возможны работы выполненные вручную. Персонажи в "Т" позах.Концепт-артПерсонажи для игры3D-графика9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется digital-художник для серии заказов по отрисовке фонов для мультипликационного фильма. Специалисту будет предоставлена цветовая схема, png-секвенция с покадровой анимацией, под которую необходимо нарисовать фон, и схематическое обозначение объектов композиции. Необходимо в cartoon-стиле, с упрощением ...PhotoshopКонцепт-артИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Для разрабатывающейся онлайн РПГ игры требуется художник для создания изометрических тайлов местности и объектов. Сеттинг - фэнтези. Стиль - в духе Trine / WoW - НЕ мрачный/horror, скорее светло-магический. Сначала попробуем сделать небольшое оплачиваемое задание, если понравимся ...Концепт-артИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нам необходимо нарисовать 8 концепт-артов для персонажей( по описанию) графической новеллы. В последствии возможно дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.Концепт-артИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу разработчика Unreal Engine 4 для создания игры Многопользовательская hack & slash игра с акцентом на качество фехтования, с видом от 3-го лица Мне необходим разработчик умеющий применять UE4: анимацию, IK, физику, ragdoll, networking На сегодня в проекте ...Unreal EngineКонцепт-арт3D-модельРазработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать концепт – арты (то как будут выглядеть комнаты дома). На основе этих концепт – артов 3D дизайнер отрисует страницы для сайта. Возможна отрисовка сразу в 3D (это сильно облегчит нам жизнь) Рисунки комнат должны ...Концепт-арт3D-графика1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $190
Итак, задача: иллюстрация фэнтези/концепт-арт, 3d/2d. Описание: маленькая девочка балансирует на дорожке из перевернутой «восьмерки» бесконечности и смотрит вверх (по аналогии с «девочкой на шаре»). Там, вверху будет название книги. За девочкой украдкой шпионит ведьма (сверху, с другой стороны от ...Концепт-артИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать концепт – арт космической станции в стиле Sci – Fi Все подробности в ТЗ и при личном общении. Добавлены примерные референсы, для понимания стилистики. От Вас требуется портфолио, согласование цены/времени.Концепт-артИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 года назад
Делаем небольшую игру в стиле ретровейв. Нужно сделать 1 фоновую музыку и несколько звуков (прыжок, клацание кнопки и т.д.). Игра находиться на стадии разработки, еще нет рабочего прототипа. Но: 1. Есть пример игры на которую будет похожа ...Концепт-артОзвучивание18 заявокЗакрыт3 года назад
- $130
По факту имеется [b]22 типа[/b] уникальных локаций, более половины из которых имеют по [b]3 вариации[/b]. Подробное ТЗ с референсами по каждой отдельной локации прилагается, оно будет представлено участникам конкурса в личной переписке. [b]Важно![/b] Если Вы понимаете особенности ...Концепт-артПланировка квартирыИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Разрабатывается NSFW игра, нужны концепт-арты персонажей и помещений.Концепт-артИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт4 года назад
Для просмотра нужен стенд с концепт-артами и с описанием игры. Все готово, кроме постера, но там совсем чуть чуть осталось. Хотелось бы красивое оформление с хорошим шрифтом. Я, примерно, набросала как стенд должен выглядеть. Все ...Концепт-артВерстка полиграфии11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать модель для игры по концепт-арту, сделать ретопологию для уменьшения кол-ва полигонов. Также сделать развертку и добавить кости для анимации персонажа для движка.Готовая модель должна быть в формате fbx.К модели сделать дубинку как на ...Концепт-артПерсонажи для игры3D-графика1 исполнительЗакрыт4 года назад
[list][*]Ищется человек, который сможет нарисовать концепт-арты персонажей по тексту, который будет описывать этого персонажа (некоторые элементы будут преподноситься в виде картинок). Я буду отправлять ворд документ, где будет кратко описан характер персонажа, его внешность и одежда. ...Концепт-артИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт4 года назад