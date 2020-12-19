Концепт-арт

Нарисовать что-то вроде UI кита, все элементы, которые нужно отрисовать есть в фигме, где уже есть эскизный дизайн проект игры, вам будет понятно что и куда нужно нарисовать. Все необходимые элементы вынес отдельно с требованиями/пожеланиями/пометками. ...