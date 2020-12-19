Заказать концепт-арт

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  • Нужен художник концепт-артов для игры в стиле Hytale

    Нужен художник на постоянное сотрудничество для разработки игры в стиле Hytale. Нужны концепт-арты по текстовому описанию для использования 3д моделлерами. Например: Арты внешнего вида лиц персонажей. Арты одежды, брони, ...

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нарисовать UI-kit, персонажа, 10 небольших концепт-артов, а также 9 фо

    Нарисовать что-то вроде UI кита, все элементы, которые нужно отрисовать есть в фигме, где уже есть эскизный дизайн проект игры, вам будет понятно что и куда нужно нарисовать. Все необходимые элементы вынес отдельно с требованиями/пожеланиями/пометками. ...

    FigmaКонцепт-артПерсонажи для игры
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • 3D модель на основе концепт-арта (blender)

    Здравствуйте! Необходимо создать в BLENDER 3D-модельку девочки на основе нарисованного мной концепт-арта. По итогу мне нужны: [list][*]Скриншоты итоговой модели (2-3 шт)[*]Файлы расширения .blend и .fbx[*]UV-развёртка модели и текстуры[/list]

    Концепт-арт3D-модель
    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создание 3D модели для мобильной игры

    Ищем заинтересованного 3D художника (возможно длительное сотрудничество): 1) Есть портфолио и опыт в создании 3D моделей в направлении геймдева. 2) Адекватно анализировать концепт арт. Человек должен понимать, где драгоценные полигоны можно добавить, а ...

    Концепт-арт3D-модель
    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нарисовать Концепт Арт Города будущего

    $34

    Необходимо нарисовать город из нашей вселенной.Город из будущего, тз скину в лс:)Рисовать по описанию и референсам, требуется крутая детализацияНеобходимо умение работать со светом, тенями на проф уровне, понимание геометрииОплата за 1 Арт 3000р-5000р в зависимости ...

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Концепт-арты персонажей для последующей 3D печати.

    $500

    Создание концепт-артов персонажей для последующей 3D печати. Тематика персонажей фентезийный футбол (персонажи настольной игры Blood Bowl). Объём работы 40-60 персонажей на старте. Метод исполнения предпочтительно электронный,но возможны работы выполненные вручную. Персонажи в "Т" позах.

    Концепт-артПерсонажи для игры
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Фоны для мультипликационного фильма

    Требуется digital-художник для серии заказов по отрисовке фонов для мультипликационного фильма. Специалисту будет предоставлена цветовая схема, png-секвенция с покадровой анимацией, под которую необходимо нарисовать фон, и схематическое обозначение объектов композиции. Необходимо в cartoon-стиле, с упрощением ...

    PhotoshopКонцепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется 2D-художник для создания изометрических тайлов местности

    Для разрабатывающейся онлайн РПГ игры требуется художник для создания изометрических тайлов местности и объектов. Сеттинг - фэнтези. Стиль - в духе Trine / WoW - НЕ мрачный/horror, скорее светло-магический. Сначала попробуем сделать небольшое оплачиваемое задание, если понравимся ...

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать концепт арты персонажей в аниме стиле

    Здравствуйте,  нам необходимо нарисовать 8 концепт-артов для персонажей( по описанию) графической новеллы. В последствии возможно дальнейшее сотрудничество. Цена договорная.

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработчик для Hack&slash игры на Unreal

    Ищу разработчика Unreal Engine 4 для создания игры Многопользовательская hack &amp; slash игра с акцентом на качество фехтования, с видом от 3-го лица Мне необходим разработчик умеющий применять UE4: анимацию, IK, физику, ragdoll, networking На сегодня в проекте ...

    Unreal EngineКонцепт-арт3D-модель
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка (коцепт - арт иллюстрация для дальнейшей отрисовки 3D)

    Необходимо отрисовать концепт – арты (то как будут выглядеть комнаты дома). На основе этих концепт – артов 3D дизайнер отрисует страницы для сайта. Возможна отрисовка сразу в 3D (это сильно облегчит нам жизнь) Рисунки комнат должны ...

    Концепт-арт
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Иллюстрация к книге

    $190

    Итак, задача: иллюстрация фэнтези/концепт-арт, 3d/2d. Описание: маленькая девочка балансирует на дорожке из перевернутой «восьмерки» бесконечности и смотрит вверх (по аналогии с «девочкой на шаре»). Там, вверху будет название книги. За девочкой украдкой шпионит ведьма (сверху, с другой стороны от ...

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется CG – художник для создания концепт – арта локации в стиле Sc

    Требуется создать концепт – арт космической станции в стиле Sci – Fi Все подробности в ТЗ и при личном общении. Добавлены примерные референсы, для понимания стилистики. От Вас требуется портфолио, согласование цены/времени.

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить мобильную игру

    Делаем небольшую игру в стиле ретровейв. Нужно сделать 1 фоновую музыку и несколько звуков (прыжок, клацание кнопки и т.д.). Игра находиться на стадии разработки, еще нет рабочего прототипа. Но: 1. Есть пример игры на которую будет похожа ...

    Концепт-арт
    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать 50+ концепт-артов интерьеров локаций в стиле ретрофутуризм

    $130

    По факту имеется [b]22 типа[/b] уникальных локаций, более половины из которых имеют по [b]3 вариации[/b]. Подробное ТЗ с референсами по каждой отдельной локации прилагается, оно будет представлено участникам конкурса в личной переписке. [b]Важно![/b] Если Вы понимаете особенности ...

    Концепт-артПланировка квартиры
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Макет для стенда, метр на метр

    Для просмотра нужен стенд с концепт-артами и с описанием игры. Все готово, кроме постера, но там совсем чуть чуть осталось. Хотелось бы красивое оформление с хорошим шрифтом. Я, примерно, набросала как стенд должен выглядеть. Все ...

    Концепт-арт
    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3 d модель персонажа для игры

    Нужно сделать модель для  игры по концепт-арту, сделать ретопологию для уменьшения кол-ва полигонов. Также сделать развертку и добавить кости для анимации персонажа для движка.Готовая модель должна быть в формате fbx.К модели сделать дубинку как на ...

    Концепт-артПерсонажи для игры
    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Концепт-арт сексуальных персонажей в сеттинге фентези

    [list][*]Ищется человек, который сможет нарисовать концепт-арты персонажей по тексту, который будет описывать этого персонажа (некоторые элементы будут преподноситься в виде картинок).  Я буду отправлять ворд документ, где будет кратко описан характер персонажа, его внешность и одежда. ...

    Концепт-арт
    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    4 года назад