Концепт-арт

Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в ...
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