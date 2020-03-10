Нужно сделать 3 картинки

В общем, нужно сделать 3 фотографии такого же плана, что в образцах (во вложении), только немного в другом стиле.

1) Нарисовать карту миру точно такую как во вложении, только нужно будет выделить следующие страны:

- Россия

- Украина

- Белоруссия

- Казахстан

- Турция

- Финлядния

- Узбекистан

- Киргизия

- Азербайджан

Нужно будет также как в образце выписать все эти страны в список, только не под картой, а где-нибудь сбоку. И еще все эти страны нужно отмечать цветом #3E909C. И список городов тоже этим цветом написать. То, что справа внизу текст писать не нужно.

2) Девушка на сером фоне и точно как в образце пунктиром отметить длину и примерно как будет висеть цепь на шее. Просто фон менять не нужно, нужно чтоб и девушка была другая. Можете взять любую с интернета, главное красивую)

3) То же самое, только мужчина на сером фоне.

Обязательно указывайте цену.