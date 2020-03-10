Нужно сделать 3 картинки

Ищу иллюстратора который может доделать иллюстрации для детских книг + дооформить. Серия из 12 книг + коробка. Готова 11.5 книг. Осталось совсем чуть чуть. Но мы просто устали ждать нашего иллюстратора. Ищен надежного партнера кто готов развивать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем, нужно сделать 3 фотографии такого же плана, что в образцах (во вложении), только немного в другом стиле.
1) Нарисовать карту миру точно такую как во вложении, только нужно будет выделить следующие страны:
- Россия
- Украина
- Белоруссия
- Казахстан
- Турция
- Финлядния
- Узбекистан
- Киргизия
- Азербайджан
Нужно будет также как в образце выписать все эти страны в список, только не под картой, а где-нибудь сбоку. И еще все эти страны нужно отмечать цветом #3E909C. И список городов тоже этим цветом написать. То, что справа внизу текст писать не нужно.
2) Девушка на сером фоне и точно как в образце пунктиром отметить длину и примерно как будет висеть цепь на шее. Просто фон менять не нужно, нужно чтоб и девушка была другая. Можете взять любую с интернета, главное красивую)
3) То же самое, только мужчина на сером фоне.
Обязательно указывайте цену.
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