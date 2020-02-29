Разработка этикеток для линейки напитков домашнего изготовления

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание этикетки для линейки напитков 16-20 сортов.Настойки, наливки, ратафии, дистиляты. Домашнего производства. Этикетка должна

иметь общую стилистику всей линейки и подчеркивать, что сделано женскими

руками, но что бы не стыдно было поставить на мужской стол ) 1000 за этикетку. Нет

того что прям хочется или от чего то отталкиваться. Чей стиль понравится

заказчику с тем и начнём работать. Во времени не ограничены 2-5 недель главное

понравившийся результат.

4 года назад
godyacki
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад