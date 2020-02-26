Нужно 3 иллюстрации

Здравствуйте!

Перед запуском мобильного приложения планируется показать в предзагрузичке слайдом принцип работы с приложением.

Нужны 3 слайда в стиле рисования карандашом или тонкой кистью. Примерно как исполнен логотип на сайте u-i-m.ru Размеры 512 х 512 пикселей.

1 слайд: Регистрация в приложении в качестве заказчика или исполнителя.

2 слайд: Размещение задачи для исполнителя или поиск задачи исполнителем (можно как в комиксах разделить в слайде на 2 половинки по диагонали и показать что слева публикуется задача, а справа идет поиск и отклик).

3 слайд: Подтверждение выполнения задачи заказчиком и получение денег за работу исполнителем.