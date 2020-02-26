Перевести изображение из png в векторное

Нужно нарисовать что-то в этом стиле: https://instagram.com/narby_official?igshid=11gwya4ybz0ce Ваш труд ценнен для нас и поэтому,думаю,оплата будет достойная,однако после тестового задания,не против? Наша группа:https://vk.com/club66053173 Ищем художников-иллюстраторов,вся инфа после тестового задания. Очень надеемся на сотрудничество.