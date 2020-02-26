Перевести изображение из png в векторное

Приветствую! Ищем художника для создания серии анимированных мульт историй. В готовом ролике получается порядка 50-60 сцен. По 3-4 основных персонажа, и комната или фон (фоны не везде отрисовывать нужно, есть свои). Супер детализации нет. Необходимо создание 2D персонажей ...
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Необходимо конвертировать изображение в векторное. Один цвет, без фона. По результату предоставить картинку png с большим разрешением 2000 px и картинку в векторном формате. Желательно Corel
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