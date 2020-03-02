Необходимо на 16 моделей автомобилей(рено логан,рено сандеро,ниссан альмера,лада ларгус) нарисовать или отредактировать(фото и черно белое по два варианта) визуальный лист осмотра. Вот образец ( [url=https://pandia.ru/text/78/477/35956.php]pandia.ru/text/78/477/359...[/url] )подробности после выбора исполнителя.
Создать 3 картинки для таргетированного продвижения в инстаграмм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сервисного центра по ремонту iPhone нужно создать 3 картинки:
1. Замена\чистка разговорного динамика (проблема: плохо слышно собеседника, шипение, посторонние звуки)
2. Замена разъема зарядки (проблема: не заряжается, заряжается только под углом)
3. Замена аккумулятора (проблема: быстро разряжается, скачут проценты, выключается на 20%)
цель: высокая кликабельность, привлечение клиентов на ремонт
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