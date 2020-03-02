Создать 3 картинки для таргетированного продвижения в инстаграмм

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок259 просмотров
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Для сервисного центра по ремонту iPhone нужно создать 3 картинки:

1. Замена\чистка разговорного динамика (проблема: плохо слышно собеседника, шипение, посторонние звуки)

2. Замена разъема зарядки (проблема: не заряжается, заряжается только под углом)

3. Замена аккумулятора (проблема: быстро разряжается, скачут проценты, выключается на 20%)

цель: высокая кликабельность, привлечение клиентов на ремонт

4 года назад
interceptr
Сергей 
34 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$15
1 день
Все отлично, спасибо!
Хороший заказчик! Советую
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