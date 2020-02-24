Нужно нарисовать что-то в этом стиле

Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок483 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать что-то в этом стиле: https://instagram.com/narby_official?igshid=11gwya4ybz0ce

Ваш труд ценнен для нас и поэтому,думаю,оплата будет достойная,однако после тестового задания,не против?

Наша группа:https://vk.com/club66053173

Ищем художников-иллюстраторов,вся инфа после тестового задания. Очень надеемся на сотрудничество.

4 года назад
guest_15825654988306
4 года в сервисе
Был
4 года назад