Отрисовка картинок в иллюстраторе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок331 просмотр
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отрисовка картинок в иллюстраторе

добрый день! Меня интересует Ваша цена на иллюстрацию-картинку. Нужно нашего зайца нарисовать с рушником и хлебом-солью и различной сложности

картинки для детской тетради. Стиль и сложность в прикреплённых файлах.

Ирина

4 года назад
guest_15825337689055
4 года в сервисе
Был
4 года назад