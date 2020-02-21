отрисовка картинок в иллюстраторе

добрый день! Меня интересует Ваша цена на иллюстрацию-картинку. Нужно нашего зайца нарисовать с рушником и хлебом-солью и различной сложности

картинки для детской тетради. Стиль и сложность в прикреплённых файлах.

Ирина