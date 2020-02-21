Добрый день! интересует Ваша цена на иллюстрацию-картинку. Нужно нашего зайца нарисовать с рушником и хлебом-солью и различной сложности картинки для детской тетради. Стиль и приблизительная сложность в прикреплённых файлах.
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отрисовка картинок в иллюстраторе
добрый день! Меня интересует Ваша цена на иллюстрацию-картинку. Нужно нашего зайца нарисовать с рушником и хлебом-солью и различной сложности
картинки для детской тетради. Стиль и сложность в прикреплённых файлах.
Ирина
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