Нужно офорит подпись с моим именем на английском

Добрый день, необходимо векторное изображение пластиковой карты, с небольшими изменениями. Во вложении оригинальный вариант (gragdanskproezd.png) В архиве медведь в svg Также во вложении пример того как надо назвать карту (photo_2020-02-20_16-35-34.jpg) И внизу гражданский проездной заменяем на (Гражданский marketplace www.xaka.ru) По ...