Дизайн проездного

Добрый день, необходимо векторное изображение пластиковой карты, с небольшими изменениями.

Во вложении оригинальный вариант (gragdanskproezd.png)

В архиве медведь в svg

Также во вложении пример того как надо назвать карту (photo_2020-02-20_16-35-34.jpg)

И внизу гражданский проездной заменяем на (Гражданский marketplace www.xaka.ru)

По итогу хотелось бы получить результат cdr, ai и pdf.

Понимаю что для специалиста работы на 15 минут, выберу оптимальную цену.