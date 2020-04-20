Дизайн проездного

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки166 просмотров
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Добрый день, необходимо векторное изображение пластиковой карты, с небольшими изменениями.

Во вложении оригинальный вариант (gragdanskproezd.png)

В архиве медведь в svg

Также во вложении пример того как надо назвать карту (photo_2020-02-20_16-35-34.jpg)

И внизу гражданский проездной заменяем на (Гражданский marketplace www.xaka.ru)

По итогу хотелось бы получить результат cdr, ai и pdf.

Понимаю что для специалиста работы на 15 минут, выберу оптимальную цену.

4 года назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Срочная работа на высшем уровне.
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