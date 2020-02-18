2D 3D персонаж

Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок243 просмотра
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Здравствуйте! 

Нужно нарисовать персонаж, по четкому ТЗ (отправлю при согласовании) 

Нужен 1 кадр, без фона и анимации. Девушка, худощавого телосложения в экзоскилете смотрит на экран телефона. Голова и стиль по отправленной картинке эмоджи (отправлю в нужном ракурсе) 

Дам подробные референсы 

4 года назад
guest_15820687983825
4 года в сервисе
Был
4 года назад