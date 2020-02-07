Нужна карта по картинкам и элементам на подобие этой [url=https://poselok-varezhki.ru/genplan-posyolka2/]https://poselok-varezhki.ru/genplan-posyolka2/ [/url]пишите стоимость и сроки прикрепил имеющуюся схему
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Сделать фотографию в стиле dream-art для дальнейшей печати на холсте размером 55х75 см
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