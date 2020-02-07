Сделать фотографию в стиле dream-art

Уважаемые художники, нужна ваша помощь! Я представляю ветеринарную компанию. В этом году мы хотим изготовить и установить памятник ветеринарному врачу, возможно военному ветеринарному врачу (так как год 75-летия Великой Отечественной войны). Нужен карандашный (черновой) эскиз памятника, который бы отражал идею. С ...