Нужен толковый иллюстратор

Нужно нарисовать 2д персонажа - дракона. Более детальное описание в документе по ссылке. Пожалуйста, присылайте предложение о сотрудничестве ТОЛЬКО если у вас уже есть арт в похожем стиле. https://docs.google.com/document/d/10q-VFvtqPoxA-qEpch105To2w_BUOZ8tgoDBOw93Wd4/edit Спасибо.