Нужен толковый иллюстратор

Иллюстрации и РисункиЗакрыт24 заявки967 просмотров
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Ищем иллюстратора на проект (детские книги). Высокий уровень работ. Портфолио. Первый этап 50-100 иллюстраций.

   

4 года назад
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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