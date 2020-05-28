Нужно сделать обложки для сообщества в вк

Добрый день, фрилансеры. Необходимо векторизировать расторовую карту. Нужны ТОЛЬКО улицы. Все остальное не нужно. Карту можете увидеть в прикрепленных файлах. На выходе должен получить SVG файл с картой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо 5 обложек для сообщества в вк. Разрешение 1080×1920. Обложки для группы "Компьютерная помощь". Вот 5 тем для обложек: 1 .Восстановление Windows 2. Оптимизация и настройка системы 3. Очистка компьютера 4. Сборка на заказ 5. Консультирование. В каждой обложке можно вставить: 1. Выезд мастера в течение часа в любое место с 10:00 до 22:00 2. Прием заявок с 8:00 до 21:00. 3. Выезд на дом бесплатно. Стиль для обложек
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