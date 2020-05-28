Нужно сделать обложки для сообщества в вк

$16
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок277 просмотров
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Надо 5 обложек для сообщества в вк. Разрешение 1080×1920. Обложки для группы "Компьютерная помощь". Вот 5 тем для обложек: 1 .Восстановление Windows 2. Оптимизация и настройка системы 3. Очистка компьютера 4. Сборка на заказ 5. Консультирование.  В каждой обложке можно вставить: 1. Выезд мастера в течение часа в любое место с 10:00 до 22:00  2. Прием заявок с 8:00 до 21:00. 3. Выезд на дом бесплатно. Стиль для обложек 

4 года назад
guest_1575220619066
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$16
1 день
Рекомендую!)
Рекомендую!