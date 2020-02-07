Разметка изображений для сегментации

На постоянную работу требуется дизайнер-креативщик. [b]Суть работы:[/b] Мы даем вам фотки товаров. Их необходимо размещать на различных фонах, тем самым уникализируя получаемые картинки. [b]Основная задача[/b] - найти эти самые подходящие фоны. Всего нужно находить и делать 200-300 картинок в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо сделать разметку 10 изображений для сегментации. 1 изображение - 20 руб./возможно увеличение. Необходимо
разметку сделать качественнее, чем в примерах. Примеры размеченных
изображений и изображения для работы вложены. До 15.02 (включительно)
Какие берём классы и какими цветами закрашиваем:
1. Окно - 1,255,133
2. Потолок - 254,0,0
3. Пол - 254,0,210
4. Стройматериалы - 254,94,1
5. Человек - 91,42,10
6. Лестница - 44,100,3
7. Дверь - 209,255,0
8. Дыра - 120,0,255
9. Стена 0,18,252
10. Колонна, опора - 0,0,0
11. Батарея - 100,100,100
Важно, чтобы цвет идеально везде совпадал в рамках класса и на одной фотке, и
на разных. После выполнения заказа, в зависимости от качества работы и
соблюдения сроков, возможен больший объем (1000 изображений) и дальше постоянные заказы.
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