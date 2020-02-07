Разметка изображений для сегментации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка182 просмотра
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Добрый день. Необходимо сделать разметку 10 изображений для сегментации. 1 изображение - 20 руб./возможно увеличение. Необходимо

разметку сделать качественнее, чем в примерах. Примеры размеченных

изображений и изображения для работы вложены. До 15.02 (включительно)

 Какие берём классы и какими цветами закрашиваем: 

1. Окно - 1,255,133 

2. Потолок - 254,0,0 

3. Пол - 254,0,210 

4. Стройматериалы - 254,94,1 

5. Человек - 91,42,10 

6. Лестница - 44,100,3 

7. Дверь - 209,255,0 

8. Дыра - 120,0,255 

9. Стена 0,18,252

 10. Колонна, опора - 0,0,0 

11. Батарея - 100,100,100 

Важно, чтобы цвет идеально везде совпадал в рамках класса и на одной фотке, и

на разных. После выполнения заказа, в зависимости от качества работы и

соблюдения сроков, возможен больший объем (1000 изображений) и дальше постоянные заказы. 

4 года назад
guest_15817012421243
4 года в сервисе
Был
4 года назад