Цифровой портрет

Добрый времени суток, ищу фрилансера который готов сделать приличное количество рисунков. Они должны быть реалистичными. Если захотите увидеть примеры смогу отправить вам несколько примеров. Портреты нужно будет делать в течении 3 дней. Почти каждый день буду отправлять вам работу.