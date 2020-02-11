Цифровой портрет

В приложении картинка в SVG, соответственно нижеуказанные файлы должны получиться в этом формате: 1. Сделать из прикрепленной картинки такую [url=https://forsage.by/images/footer/logo_footer.png]https://forsage.by/images/footer/logo_footer.png [/url]2. Сделать из прикрепленной картинки такую https://yadi.sk/d/QCeFptBfW0W5sA (обрезать пламя) С меня хороший отзыв.
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Добрый времени суток, ищу фрилансера который готов сделать приличное количество рисунков. Они должны быть реалистичными. Если захотите увидеть примеры смогу отправить вам несколько примеров. Портреты нужно будет делать в течении 3 дней. Почти каждый день буду отправлять вам работу.
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