Изображение на футболку

Добрый день, Вы откликнулись на предложение сделать рисунок на футболку. У нас немного поменялась тематика. Вместо Байкала, мы решили изобразить скачущего коня и слово uragshaa (с монгольского uragshaa переводится как "вперед"). Изображение коня схематичное, для примера я приложил фотографию которую нашел в гугле. Как расположить надпись и коня --> на ваше усмотрение. Изображение будет наноситься на футболку , размер 10*10 см.

Оцените пожалуйста стоимость и сроки изготовления.

С уважением, Евгений.