Изображение на футболку

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок320 просмотров
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Добрый день, Вы откликнулись на предложение сделать рисунок на футболку. У нас немного поменялась тематика. Вместо Байкала, мы решили изобразить скачущего коня и слово uragshaa (с монгольского uragshaa переводится как "вперед"). Изображение коня схематичное, для примера я приложил фотографию которую нашел в гугле. Как расположить надпись и коня --> на ваше усмотрение. Изображение будет наноситься на футболку , размер 10*10 см. 

Оцените пожалуйста стоимость и сроки изготовления. 

С уважением, Евгений. 

4 года назад
sapides
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
все быстро , качественно. Рекомендую.
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