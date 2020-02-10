Перерисовать рисунок в векторе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок210 просмотров
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Нужно перерисовать картинку в векторном формате (Corel Draw). 

4 года назад
gontarenko2507
Аня 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад