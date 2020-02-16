Сделать набросок сложной иллюстрации

Нужно отрисовать иконки продукции (полиграфия). Список товаров: [url=https://pechatnik.by/poligrafiya/]https://pechatnik.by/poligrafiya/[/url] На каждый товар по 3 картинки. ТЗ и требования в аттаче. Интересует цена за 1 товар с учетом общего объема.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать набросок, который потом будет прорисовываться на стене, в виде граффити, которе будет нанесено на стену размером 8 * 2.4. Нужно хорошо уметь рисовать, в наброске участвуют фрукты, цветы, деревья, посуда, сирин, русалка и, возможно, женщина-змея. На выходе нужно получить композицию, примерно такого качества отрисовки:
https://images.saatchiart.com/saatchi/30629/art/3904699/2974578-PRAVOBFG-6.jpg
Бюджет не жмёт :)
В идеале, оплата по часам, потому что процесс творческий, надо будет двигать туда-сюда, смотреть что получается, исправлять и тд.
Также хорошо, если вы сможете из наброска уже сделать уже полноценную иллюстрацию для отрисовки. Всё это довольно срочно, не беритесь, пожалуйста, если вы загружены.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 года назад
Всего 2 картинки поломоечной техники. Нужна реалистичная, ставящая тень, которая будет показывать что машина стоит)Пример [url=http://joxi.ru/l2ZZBXytEwRe32]http://joxi.ru/l2ZZBXytEwRe32[/url]Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать несколько иллюстраций для сайта по заданному образцу.Завершен4 года назад
Нужно перерисовать ее в других различных позах, примерно в 5, в таком же стиле. Пишите, кидайте портфолио, предлагайте сумму.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/tetyanka_/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/kid-s-menu-2016350/]Пример работы[/url]Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт4 года назад
Отрисовать элементы сайта в корпоративном стиле, используя логобук и материалы по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1tgzDFtTsCq6N45oiCpBwuq2ftM9MkAHa сайт, которым вдохновляемся по функционалу и интерфейсу - hdlt.ru но дизайн должен быть радикально другим; Пожелания по цвету кнопок/элементов, на которые нужно расставить акценты - ...Завершен4 года назад
- $10
Нужна аватарка и шапка для YouTube канала на имя John DeversИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Здравствуйте Нужно нарисовать 3 гифки. 1) Беременная женщина сидит на полу и делает упражнение "бабочка" 2) Беременная женщина делает упражнение йоги "Кошка" 3) Беременная женщина стоя крутит бежрами - делает упражнение "Восьмерка" Все это должно быть в приятном няшном стиле ...Завершен4 года назад
Запускаем проект – портрет на заказ, нужны художники способные сделать подобные работы с прикрепленных файлов. То есть стилистика под комиксы/мульт/гта/арт/попарт ну и все в таком духе по фото. Желательно, но не обязательно с подобным опытом. Присылайте свои ...Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
шапку для ютуб канала нужно нарисовать, пример и подробнее обсудим.Оставляйте примеры кто делал шапки для ютуба. И примеры цен за работы.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт4 года назад