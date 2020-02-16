Сделать набросок сложной иллюстрации

Нужно сделать набросок, который потом будет прорисовываться на стене, в виде граффити, которе будет нанесено на стену размером 8 * 2.4. Нужно хорошо уметь рисовать, в наброске участвуют фрукты, цветы, деревья, посуда, сирин, русалка и, возможно, женщина-змея. На выходе нужно получить композицию, примерно такого качества отрисовки:

https://images.saatchiart.com/saatchi/30629/art/3904699/2974578-PRAVOBFG-6.jpg

Бюджет не жмёт :)

В идеале, оплата по часам, потому что процесс творческий, надо будет двигать туда-сюда, смотреть что получается, исправлять и тд.

Также хорошо, если вы сможете из наброска уже сделать уже полноценную иллюстрацию для отрисовки. Всё это довольно срочно, не беритесь, пожалуйста, если вы загружены.