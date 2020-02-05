Графический дизайнер

Здравствуйте! Необходимо нарисовать три изображения для трех категорий на сайте. сайт: noomis.ru нужны изображения в следующих местах: https://yadi.sk/i/uxvuU-FkVJeIrg предполагаю, что изображение должно быть полу-прозрачным в качестве фона блока в верхнем или нижнем правом углу, но можно рассмотреть и ваши варианты. Спасибо!