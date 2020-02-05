Нарисовать портрет

Запускаем проект – портрет на заказ, нужны художники способные сделать подобные работы с прикрепленных файлов.

То есть стилистика под комиксы/мульт/гта/арт/попарт ну и все в таком духе по фото.

Желательно, но не обязательно с подобным опытом. Присылайте свои портфолио, рассмотрим всех кандидатов.

Убедительная просьба сразу писать за сколько по времени, а так же по деньгам вы готовы сделать подобную работу, хотя бы примерно.